Король: Саудовская Аравия заинтересована в стабилизации нефтяного рынка

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Эр-Рияд заинтересован в стабилизации нефтяного рынка и проводит сбалансированную политику.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в официальном аккаунте в Twitter Консультативного совета (Меджлис аш-Шура) Саудовской Аравии со ссылкой на короля страны.

"Королевство заинтересовано в стабилизации нефтяного рынка и придерживается сбалансированной политики, защищающей интересы нынешнего и будущего поколений", - приводятся слова монарха в сообщении.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в среду выступил со своим ежегодным посланием к Консультативному совету (Меджлис аш-Шура).