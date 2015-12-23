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    Король: Саудовская Аравия заинтересована в стабилизации нефтяного рынка

    Королевство заинтересовано в стабилизации нефтяного рынка и придерживается сбалансированной политики

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Эр-Рияд заинтересован в стабилизации нефтяного рынка и проводит сбалансированную политику.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в официальном аккаунте в Twitter Консультативного совета (Меджлис аш-Шура) Саудовской Аравии со ссылкой на короля страны.

    "Королевство заинтересовано в стабилизации нефтяного рынка и придерживается сбалансированной политики, защищающей интересы нынешнего и будущего поколений", - приводятся слова монарха в сообщении.

    Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в среду выступил со своим ежегодным посланием к Консультативному совету (Меджлис аш-Шура).

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