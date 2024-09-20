Контракт века: 30-летняя веха успеха и новые горизонты

Сентябрь занимает особое место в истории Азербайджана, поскольку с этим месяцем связано не одно знаковое событие.

Сентябрь занимает особое место в истории Азербайджана, поскольку с этим месяцем связано не одно знаковое событие.

В 2020-ом, 27-го сентября вооруженные силы Азербайджана начали контртеррористическую операцию, в результате которой за 44 дня были освобождены Карабах и Восточный Зангезур, находившиеся под оккупацией почти 30 лет.

19-20 сентября 2023 года, проведя однодневную антитеррористическую операцию локального характера, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, ликвидировав армянский сепаратизм на своей территории.

Всех этих военно-политических успехов Азербайджан добился, в том числе, и за счет сильной экономики. Фундамент экономической независимости и экономического процветания Азербайджана был заложен 20 сентября 1994 года, когда состоялось подписание "Контракта века", первого крупного нефтяного соглашения независимого Азербайджана с 11 иностранными компаниями по разработке гигантского блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в Каспийском море. Этот контракт стал ключевым фактором в обеспечении экономической стабильности, восстановлении национальной экономики, создании благоприятного инвестиционного климата, развитии промышленности и организации экспортных маршрутов, что в итоге закрепило за Азербайджаном сегодняшнюю репутацию надежного поставщика энергетических ресурсов на мировые рынки. И текущие процессы на мировых рынках энергоресурсов еще больше укрепляют позиции Азербайджана. Поэтому Евросоюз считает Азербайджан панъевропейским поставщиком.

За 30 лет в рамках проекта разработки блока АЧГ были достигнуты впечатляющие результаты:

введены в эксплуатацию 7 добывающих платформ,

добыто свыше 595,8 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров попутного газа

более 4,3 млрд баррелей нефти были экспортированы через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан

с 2006 года из терминала Джейхан было отправлено 5 707 танкеров с нефтью, добытой на АЧГ

общий объем капитальных затрат по проекту составил 45 млрд долларов США, а BP и ее партнеры инвестировали около 111 млн долларов в социальные проекты в Азербайджане

На конец второго квартала 2024 года на месторождениях АЧГ действовало 144 добывающие скважины, 45 водонагнетательных и 8 газонагнетательных

В настоящее время на месторождении АЧГ добывается около 336 тысяч баррелей нефти в сутки.

АЧГ остается крупнейшим источником доходов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). Так, с 2001 года по 1 сентября 2024 года доходы от продажи прибыльной нефти на месторождении АЧГ составили 174 млрд долларов США. Общий объем бонусов, выплаченных в ГНФАР компанией BP с 2001 года по настоящее время, составил 3,3 млрд долларов США. Эти средства активно используются для финансирования различных государственных программ, а также для обеспечения экономической стабильности и инвестиций в будущее развитие страны.

Уникальные решения

Тридцатилетний рубеж — это период, когда необходимо постоянно применять новшества и передовые технологии для поддержания уровня добычи. Одним из таких жизненно важных решений не только для акционеров проекта, но и для Азербайджана, в целом, стало строительство и ввод в эксплуатацию на блоке АЧГ 16 апреля текущего года новой добывающей платформы "Центральный Восточный Азери" (Azeri Central East, ACE).

Проект ЦВА это фактически новый этап разработки блока АЧГ, который предусматривал строительство на глубине 137 м новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами «Центральный Азери» и «Восточный Азери», а также бурение 48 скважин. Окончательное инвестиционное решение по нему было принято 19 апреля 2019 года, стоимость этой части проекта составляет 6 млрд долларов США.

В конечном итоге появилась “ACE” - новое слово в нефтегазовой промышленности, современная платформа, построенная по последним технологическим стандартам. “ACE” примечательна тем, что она полностью управляется с берега, что значительно повышает безопасность и эффективность операций за счет автоматизации многих трудоемких процессов. Это делает ее одной из самых современных платформ в мире.

“ACE” была разработана с учетом инновационных инженерных решений и передовых цифровых технологий. Платформа оснащена полностью автоматизированной буровой установкой, что способствует снижению операционных выбросов и повышению эффективности, что весьма актуально для "зеленой повестки", которую активно продвигает и реализует Азербайджан. В дополнение к этому, ее инфраструктура позволяет закачивать воду и газ для поддержания давления в пласте и повышения нефтеотдачи, поддерживая другие платформы на месторождении.

Компания BP (оператор проекта) и ее партнеры по АЧГ рассчитывают за счет бурения дополнительных скважин и установки морских объектов добиться ежесуточной добычи с ACE на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа.

Однако, это не единственная технологическая новинка, примененная BP впервые на Каспии. К числу таковых относятся и бурение с большим отходом от вертикали (ERD), что позволяет размещать целевые скважины на значительном расстоянии от платформы, тем самым увеличивая извлечение. Самая длинная такая скважина находится в 6,4 км от платформы “Чираг”. Также на АЧГ была применена технология бурения с большим углом наклона (почти горизонтально), которая дает возможность заканчивать скважины большей длины и меньшей толщины пласта, тем самым увеличивая дебиты.

В формате 4D

Век технологий предъявляет новые требования и к процессу нефтедобычи. С 20 января 2024 года BP начала реализацию программы четырехмерной (4D) сейсморазведки на АЧГ. Эта программа направлена на оптимизацию разработки месторождений и представляет собой крупнейший в мире проект BP по сбору сейсмических данных с точки зрения площади, стоимости и сроков. Основная задача программы – детальное изучение продуктивных пластов «Балаханы» и «Фасиля» на блоке АЧГ, что позволит улучшить понимание их архитектуры и динамики межфазных контактов.

Исследования охватят 740 кв. км под сейсмическим источником и 507 кв. км под приемниками. Программа рассчитана на пять лет (2024-2028) с бюджетом около $370 млн. В течение этого времени планируется провести 5 мониторингов с использованием подводных узлов и судов снабжения «Муровдаг» и «Губа». Работы будет выполнять компания Caspian Geo LLC.

Эти работы имеют большое значение не только для BP и ее партнеров по проекту, а для Азербайджана в целом. Программа 4D-сейсморазведки предоставит более детализированную информацию о месторождениях и поможет найти решения, позволяющие минимизировать будущие непредвиденные ситуации на скважинах и максимизировать нефтеотдачу месторождения на десятилетия вперед. Так что сегодня этим проектом закладывается основа для увеличения срока добычи нефти на АЧГ.

Первый “Deep-gas”

В скором будущем нас ждет еще одно знаковое событие, связанное с проектом АЧГ. Это начало добычи газа с глубокозалегающих пластов блока АЧГ (deep-gas), что существенно увеличит объемы добычи газа в Азербайджане.

В 2023 году была пробурена оценочная скважина A22z для уточнения запасов deep-gas на АЧГ. В настоящее время проводится интерпретация полученных данных и продолжаются переговоры с SOCAR и государственными структурами Азербайджана по техническим и коммерческим условиям реализации проекта.

Запасы deep-gas на АЧГ оцениваются в 300 млрд кубометров. Освоение этих запасов, наряду с другими крупными месторождениями, такими как «Шахдениз», «Абшерон» и «Умид Бабек», значительно увеличит общие объемы добычи газа в стране, укрепляя энергетическую независимость Азербайджана и его позицию на мировом энергетическом рынке.

Начало добычи газа с глубокозалегающих пластов планируется в первом квартале 2025 года.

Итак, "Контракт века" сегодня, как и 30 лет назад, остается фундаментальной основой для экономического роста Азербайджана.

В 2017 году действие контракта было продлено до 2050 года, что позволяет стране продолжить разработку АЧГ и эффективно использовать углеводородные ресурсы. Азербайджан планирует использовать нефтяные запасы не только для укрепления своей экономики, но и для подготовки к будущим энергетическим вызовам, связанным с переходом на альтернативные источники.

К примеру, страна активно развивает зеленую энергетику, реализуя проекты в области ветровой и солнечной энергии в партнерстве с такими компаниями, как BP, AQWA Power, Masdar. Это является частью долгосрочной стратегии устойчивого экономического развития. Но вместе с тем, разработка месторождения АЧГ до 2050 года и в последующие годы будет иметь наиважнейшее значение для реализации нефтяной стратегии Азербайджана. Благодаря грамотной нефтяной стратегии, реализованных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан смог превратить нефть в развитие. Страна за 30 лет реализации "Контракта века" кардинально преобразилась и превратилась в значимого игрока на политической и экономической карте мира, с мнением которого считаются ведущие акторы. За прошедшие 30 лет многое сделано, но впереди еще новые достижения. Азербайджан сегодня, как и в 19-20 веках, занимает важное место на мировом нефтяном рынке.