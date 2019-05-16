В России назвали условия сотрудничества с Украиной по транзиту газа

Россия по-прежнему заинтересована в дальнейшем использовании газотранспортной системы Украины после 2019 года, однако текущие предложения партнеров по фиксации объемов и сроков будущего транзита российского газа через украинскую территорию вызывают недоумение, они противоречат третьему энергопакету ЕС, заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский на конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект".

Он напомнил, что действующий контракт на транзит между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года. Но дальнейшие договоренности по транзиту пока не достигнуты, и этому, среди прочего, мешает и несправедливое, по мнению России, решение арбитражного суда в Стокгольме.

"И что самое интересное, предложения, которые мы получаем от наших партнеров по этим консультациям, вообще сам формат этих предложений, о фиксации тех или иных объемов на тот или иной период времени вызывает некое недоумение, поскольку их формат представляется диаметрально противоположным основным идеологическим установкам третьего энергетического пакета ЕС, который требует распределять газотранспортные мощности по результатам соответствующих аукционов, в которых могут участвовать все заинтересованные лица, определяющий по собственному усмотрению, какой объем мощности и на какой срок им нужен", - сказал Яновский.

"Мы, конечно, заинтересованы в дальнейшем использовании украинской газотранспортной системы, но на приемлемых для нас экономических условиях и в полном соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Яновский.В апреле исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что на трехсторонних переговорах "Газпрому" будет предложено забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на срок в примерно 10 лет.