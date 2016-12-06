Контейнерный порт Petlim в Турции сегодня примет первое торговое судно

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Контейнерный порт Petlim, строящийся по заказу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на полуострове Petkim турецкого города Измир, сегодня примет первое торговое судно.

Как сообщает Report, эта информация размещена в микроблоге SOCAR Turkey Energy в Twitter.

"Запускается первая фаза проекта контейнерного терминала Petlim Limancılıq Ticaret A.Ş. мощностью 800 тыс. TEU (общая мощность порта - 1,5 млн TEU). Находящийся в управлении APM Terminals порт примет первое торговое судно", - говорится в информации.

Напомним, что вчера Petkim Holding, основная доля которой принадлежит SOCAR, разместил на Платформе информирования общественности Турции информацию о том, что порт будет сдан в эксплуатацию на этой неделе.

Отметим, что первая фаза проекта завершена в 2015 году и передана в управление компании APM Terminals группы Maersk.

Еще на стадии проектирования порта компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 28 лет после завершения проекта. Согласно партнерскому соглашению, Petkim также получит долю с доходов.

Наряду с этим один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs International оценил стоимость проекта еще на стадии строительства в размере 1 млрд долларов США и приобрел 30%-ную долю в проекте за 300 млн долларов США.

В целом, порт общей площадью 55 гектаров будет самым крупным в Эгейском море. В порт смогут заходить самые крупные контейнерные суда, перевозящие свыше 11 тыс. контейнеров. Для этого построена береговая линия протяженностью 700 м, а глубина моря доведена до 16 м. Пропускная способность порта составит 10 млн тонн сухих грузов.