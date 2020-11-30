Консультации стран ОПЕК продолжатся

Переговоры стран ОПЕК, начавшиеся в понедельник, будут продолжены 1 декабря.

Переговоры стран ОПЕК, начавшиеся в понедельник, будут продолжены 1 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном коммюнике секретариата ОПЕК.

"На сегодня 180-е заседание ОПЕК завершилось. Делегации стран-членов вновь соберутся для дальнейшего обсуждения повестки завтра, 1 декабря", - отмечается в документе.

При этом страны ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущего уровня сокращения добычи нефти (на 7,7 млн б/с) до конца марта, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, слова которого передает агентство Shana .

Страны ОПЕК на сегодняшних переговорах не приняли решение об уровнях добычи нефти на первые месяцы 2021 года, решив дождаться консультаций с коллегами из "не ОПЕК". Как сообщают источники, основные разногласия касаются механизма продления ограничений на 2021 год. Так, идеологом продления текущего уровня сокращения выступает Саудовская Аравия. В то же время ОАЭ и Россия считают, что добычу можно восстановить, в том числе постепенно.