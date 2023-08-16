Консорциум во главе с TotalEnergies приступит к бурению на шельфе Ливана

Буровое судно швейцарской компании Transocean прибыло в исключительную экономическую зону Ливана для проведения разведочных работ на блоке 9, где залегает шельфовое месторождение "Кана".

Буровое судно швейцарской компании Transocean прибыло в исключительную экономическую зону Ливана для проведения разведочных работ на блоке 9, где залегает шельфовое месторождение "Кана".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети "X" исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта республики Али Хамия.

"Специализированное судно для бурения разведочных скважин на морских глубинах достигло установленной для него точки и вскоре приступит к плановым работам, чтобы определить запасы углеводородов на блоке 9", - указал он.

В международный консорциум, который выиграл тендер на разработку нефтегазовых месторождений на средиземноморском шельфе у побережья Ливана, входит французская компания TotalEnergies, итальянская Eni и катарская QatarEnergy.

Согласно исследованию французских специалистов, потенциальные запасы углеводородов на шельфе Ливана могут составлять до 700 млрд кубометров газа.