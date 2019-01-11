Консорциум TAP завершил финансирование проекта на 3,9 млрд евро - ДОПОЛНЕНО

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Финансирование проекта Трансадриатического газопровода (TAP) в объеме 3,9 млрд евро завершено в декабре 2018 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP.

Финансирование было обеспечено Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) и Европейским инвестиционным банком (EİB), а также группой из 17 коммерческих банков. Часть средств была привлечена у экспортно-кредитных агентств, таких как bpifrance, Euler Hermes и Sace.

Исполнительный директор TAP Лука Шипати заявил, что завершением финансирования открывается очередной этап реализации проекта. Он отметил, что TAP добровольно выполняет требования международных финансовых институтов касательно окружающей среды и социальных стандартов: "В настоящее время предпринимаются работы по завершению реализации проекта и транспортировке газа с месторождения "Шахдениз-2" в 2020 году".

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На проект привлечено 3,765 млрд евро, из них 700 млн евро - у EİB под гарантии ЕС, 1 млрд – у EBRD (500 млн евро - прямой кредит, 500 млн евро – за счет коммерческих банков).

Экспортно-кредитные агентства выделили для TAP 1,430 млрд евро. Из них bpifrance предоставил 450 млн евро, Euler Hermes - 280 млн евро, Sace - 700 млн евро.

Коммерческими банками выделено для реализации проекта 635 млн евро.

Вначале расходы на TAP покрывали акционеры - BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Финансовым консультантом по проекту TAP выступала Societe Generale, юридическим консультантом - Allen & Overy, в качестве консультанта кредиторов - Clifford Chance.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.