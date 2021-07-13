Консорциум TAP начал рыночное тестирование

Консорциум Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки азербайджанского природного газа в Европу, приступил к рыночному тестированию на 2021 год в связи с расширением трубопровода.

Консорциум Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки азербайджанского природного газа в Европу, приступил к рыночному тестированию на 2021 год в связи с расширением трубопровода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум.

Тестирование проводится с целью выявления заинтересованности поставщиков природного газа и обеспечения надежного доступа к новым долгосрочным мощностям на следующем этапе, что позволит увеличить пропускную способность трубопровода в будущем.

Тестирование рынка будет проводиться в два основных этапа: необязательный этап, начавшийся 12 июля 2021 года, за которым последует обязательный этап, который, как ожидается, начнется не раньше лета 2022 года.

Исполнительный директор TAP Лука Шиппати (Luka Schieppati) заявил, что примерно через 6 месяцев после начала поставок газа через TAP в Европу было транспортировано более 3 млрд кубометров газа: "При годовой пропускной способности трубопровода около 10 млрд кубометров, мощность TAP может быть поэтапно расширен в 2 раза. Это означает, что дополнительные объемы газа могут достичь европейских рынков, поддерживая переход к более "чистой энергетической смеси", особенно в Юго-Восточной Европе".

Рыночное испытание проводится в соответствии с правилами и процедурами, указанными в Руководстве по рыночному испытанию Трансадриатического трубопровода в 2021 году, утвержденном национальными регулирующими органами Греции, Италии и Албании.