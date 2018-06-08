Консорциум TAP: Мы продолжим тесно сотрудничать с итальянским правительством

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAР), призванного транспортировать азербайджанский газ в Европу, продолжит тесно сотрудничать с итальянским правительством.

Об этом сообщила Report директор TAP по коммуникациям Лиза Гиверт, комментируя намерение нового итальянского правительства вновь пересмотреть соглашение о строительстве TAP.

"Консорциум TAP будет продолжать тесно сотрудничать с итальянским правительством, соответствующими министерствами и полномочными структурами в целях донесения содержания, выгод и значения проекта для итальянских граждан и бизнеса с позиции занятости, доходности и снижения цен на природный газ".

Она отметила, что по трубопроводу TAP будет поставляться устойчивый энергоресурс - природный газ. По ее словам, TAP обеспечит необходимый комфорт в деле управления потребностями Италии в энергоносителях, в то же время внося вклад в процесс декарбонизации экономики страны и энергоэффективность, будучи надежным союзником возобновляемых источников энергии.