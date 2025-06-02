Консорциум SOCAR, "Татнефть", "КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз" может быть преобразован в СП

Не исключено, что консорциум, созданный при участии SOCAR, ПАО "Татнефть", АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз", в будущем может получить юридический статус совместного предприятия.

Не исключено, что консорциум, созданный при участии SOCAR, ПАО "Татнефть", АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз", в будущем может получить юридический статус совместного предприятия.

Об этом сообщил Report заместитель генерального директора "Татнефть" по промышленной безопасности, охране труда и экологии Азат Хабибрахманов.

По его словам, "Татнефть" уже реализует в Азербайджане ряд проектов, в том числе по разработке месторождения "Бибиэйбат", проведению физических исследований, цифровизации процессов, внедрению биотехнологий и продвижению "зеленых" инициатив.

"Эти проекты направлены на локализацию рисков и снижение вероятности чрезвычайных ситуаций в сфере промышленной безопасности", - отметил А.Хабибрахманов.

Он напомнил, что 28 мая был подписан новый меморандум о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивого развития. Документ подписали SOCAR, "Татнефть", "КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз". В рамках соглашения создан консорциум для совместного реагирования на глобальные вызовы, сказал А.Хабибрахманов.

"Наша задача - не конкурировать, а кооперироваться: совместно решать возникающие вызовы, делиться лучшими практиками, помогать друг другу", - подчеркнул он.

По словам представителя "Татнефти", в настоящее время определено девять ключевых направлений деятельности консорциума и до конца года планируется провести их пересмотр, чтобы уточнить приоритеты: "В сфере "зеленой энергетики" основное внимание уделяется энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии, климатическому проектированию, экологическому просвещению и биотехнологии".

А.Хабибрахманов подчеркнул, что созданный консорциум может в будущем получить иные юридические формы: "Возможно, консорциум будет преобразован в совместное предприятие. На данный момент это обсуждается, и более конкретную информацию можно будет озвучить позже".

По каждому направлению уже подготовлены дорожные карты, определены ответственные исполнители и сроки реализации проектов.

"Работа началась по всем направлениям. Важно понимать, что это переходящие, долгосрочные проекты. Например, гидродинамическое моделирование месторождений или "зеленые" энергетические инициативы - это задачи не одного года. Мы говорим о глобальных проектах, рассчитанных на длительную перспективу", - резюмировал А. Хабибрахманов.

Отметим, что месторождение нефти "Бибиэйбат" было открыто в 1871 году, и с 1873-го до начала 2018-го там было добыто 193 млн тонн нефти и 14,5 млрд кубометров газа. Месторождение расположено на Абшеронском полуострове.

Именно на "Бибиэйбате" в 1848 году пробурили первую в мире современную нефтяную скважину.