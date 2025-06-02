О нас

Консорциум SOCAR, "Татнефть", "КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз" может быть преобразован в СП

Консорциум SOCAR, "Татнефть", "КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз" может быть преобразован в СП Не исключено, что консорциум, созданный при участии SOCAR, ПАО "Татнефть", АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз", в будущем может получить юридический статус совместного предприятия.
Энергетика
2 июня 2025 г. 15:02
Консорциум SOCAR, Татнефть, КазМунайГаз и Узбекнефтегаз может быть преобразован в СП

Не исключено, что консорциум, созданный при участии SOCAR, ПАО "Татнефть", АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз", в будущем может получить юридический статус совместного предприятия.

Об этом сообщил Report заместитель генерального директора "Татнефть" по промышленной безопасности, охране труда и экологии Азат Хабибрахманов.

По его словам, "Татнефть" уже реализует в Азербайджане ряд проектов, в том числе по разработке месторождения "Бибиэйбат", проведению физических исследований, цифровизации процессов, внедрению биотехнологий и продвижению "зеленых" инициатив.

"Эти проекты направлены на локализацию рисков и снижение вероятности чрезвычайных ситуаций в сфере промышленной безопасности", - отметил А.Хабибрахманов.

Он напомнил, что 28 мая был подписан новый меморандум о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивого развития. Документ подписали SOCAR, "Татнефть", "КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз". В рамках соглашения создан консорциум для совместного реагирования на глобальные вызовы, сказал А.Хабибрахманов.

"Наша задача - не конкурировать, а кооперироваться: совместно решать возникающие вызовы, делиться лучшими практиками, помогать друг другу", - подчеркнул он.

По словам представителя "Татнефти", в настоящее время определено девять ключевых направлений деятельности консорциума и до конца года планируется провести их пересмотр, чтобы уточнить приоритеты: "В сфере "зеленой энергетики" основное внимание уделяется энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии, климатическому проектированию, экологическому просвещению и биотехнологии".

А.Хабибрахманов подчеркнул, что созданный консорциум может в будущем получить иные юридические формы: "Возможно, консорциум будет преобразован в совместное предприятие. На данный момент это обсуждается, и более конкретную информацию можно будет озвучить позже".

По каждому направлению уже подготовлены дорожные карты, определены ответственные исполнители и сроки реализации проектов.

"Работа началась по всем направлениям. Важно понимать, что это переходящие, долгосрочные проекты. Например, гидродинамическое моделирование месторождений или "зеленые" энергетические инициативы - это задачи не одного года. Мы говорим о глобальных проектах, рассчитанных на длительную перспективу", - резюмировал А. Хабибрахманов.

Отметим, что месторождение нефти "Бибиэйбат" было открыто в 1871 году, и с 1873-го до начала 2018-го там было добыто 193 млн тонн нефти и 14,5 млрд кубометров газа. Месторождение расположено на Абшеронском полуострове.

Именно на "Бибиэйбате" в 1848 году пробурили первую в мире современную нефтяную скважину.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке SOCAR, "Tatneft", "KazMunayQaz" və "Uzbeknefteqaz" konsorsiumu birgə müəssisəyə çevrilə bilər
Версия на английском языке Consortium of SOCAR, Tatneft, KazMunayGas, Uzbekneftegaz may be transformed into JV

Экслюзивные новости

Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi