Консорциум "Шахдениз" подписал два новых контракта - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В рамках реализации второй фазы проекта разработки газоконденсантного месторождения "Шахдениз" консорциум "Шахдениз" подписал два контракта с компанией ShawCor Nederland B.V. (Bredero), являющейся подразделением нидерландской компании Bredero Shaw, и специализируется покрытием труб. Общая стоимость двух контрактов составляет 226 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, в рамках контрактов будут осуществляться работы по антикоррозийному покрытию и бетонированию подводных экспортных труб по проекту "Шахдениз-2", а также модернизация Бакинского завода по изоляции труб Caspian Pipe Coatings (CPC). В результате модернизации предприятие будет отвечать требованиям проекта по антикоррозийному покрытию и бетонированию.

В рамках контрактов все работы по строительству и бетонированию будут проводиться с использованием местных ресурсов на Бакинском предприятии CPC. К реализации контрактов будут привлечены около 300 местных рабочих.

Работы по покрытию планируется начать в январе 2015 года после завершения работ по модернизации завода CPC.

Для соблюдения графика по добыче газа по Стадии-2, в первую очередь, предполагается покрытие 16-дюймовых труб ко второму кварталу 2015 года для их готовности к укладке, а к октябрю планируется завершение работ по покрытию 32-дюймовых труб.

Вице-президент компании BP по программе "Шахдениз-2" Юан Драмонд отметил, что уже подписано большинство контрактов по основным инженерно-проектировочным, строительным работам и снабжению, и реализация Стадии-2 и проекта по расширению Южнокавказского трубопровода осуществляется согласно графику.

"Уже подписано контрактов общей стоимостью приблизительно 9,6 млрд долларов, на многих объектах на территории Азербайджана и Грузии начались строительные работы. В Азербайджане продвигаются работы по строительству опорных блоков и верхних модулей на строительно-монтажных участках, а также по расширению терминалов. Я рад, что при проведении работ на всех участках в центре внимания находится безопасность труда", - отметил Ю.Драмонд.

Отметим, что в рамках проекта "Шахдениз-2" на месторождении предусматривается добыча 16 млрд. кубометров газа, которые посредством трубопровода длиной в 3 500 км будут транспортироваться в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Албанию и Италию. Добыча первого газа и начало его продажи в Грузию и Турцию намечается на 2018 год, в Европу же поставки начнутся годом позже.