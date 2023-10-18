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Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году

Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году В целях подготовки к расширению пропускной способности Трансадриатического трубопровода (TAP), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, 20 октября начнется подача обязывающих предложений в рамках рыночного теста, запущенного в
Энергетика
18 октября 2023 г. 12:46
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году

В целях подготовки к расширению пропускной способности Трансадриатического трубопровода (TAP), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, 20 октября начнется прием обязывающих предложений в рамках рыночных тестов, запущенных в 2021 году.

Об этом сообщили из консорциума TAP AG в ответ на запрос Report.

Оценка рынка проводится компанией TAP и операторами газовой сети стран прохождения, а результаты планируется обнародовать в начале 2024 года.

Для дальнейшей поддержки энергетической безопасности Европы годовая пропускная способность TAP может быть поэтапно увеличена с 10 до 20 миллиардов кубометров.

"Расширение TAP - это вопрос спроса и предложения. Возможности расширения TAP открыты, прозрачны и доступны для рынка посредством регулярных рыночных тестов. Они проводятся в два этапа раз в два года. Первый - необязывающий этап, а второй - обязывающий.

Обязывающий этап рыночного испытания 2021 года завершился в январе 2023 года. В результате была инициирована первая стадия расширения пропускной способности TAP. В то же время, в соответствии с механизмом распределения мощностей, 22 июля этого года был запущен необязывающий этап. В настоящее время тестирование продолжается, и после публикации результатов второго обязывающего этапа также будет опубликован отчет об оценке потребностей рынка к дальнейшему увеличению мощности газопровода”, - говорится в сообщении TAP AG.

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Версия на английском языке TAP: Results of second binding bidding phase of 2021 Market Test are expected to be published early 2024
Версия на азербайджанском языке Konsorsium: "TAP-ın tutum tələbinin qiymətləndirilməsinin nəticələri 2024-cü ildə elan ediləcək"

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