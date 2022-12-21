Консорциум Eni-TotalEnergies открыл новое месторождение газа в ИЭЗ Кипра

Новое месторождение природного газа в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра открыл консорциум Eni-TotalEnergies.

Новое месторождение природного газа в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра открыл консорциум Eni-TotalEnergies.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, запасы оцениваются в 2-3,5 трлн кубфутов.

"Буровой установкой консорциума Eni-TotalEnergies в ИЭЗ Кипра обнаружено новое месторождение природного газа на объекте "Зевс-1". Это месторождение больше, чем месторождение "Кронос-1", открытое итало-французским консорциумом на том же блоке (участок 6) 22 августа. Предварительные оценки говорят о запасах в 2-3,5 трлн кубфутов, что при добавлении к месторождениям "Главкос" (5-8 трлн кубфутов), "Кронос-1" (2,5 трлн кубфутов) и "Афродита" (4,2 трлн кубфутов) повышает потенциальные запасы Кипра до 13,7-18,2 трлн кубфутов", - пишет газета "Катимерини".

По ее данным, в 6-8 трлн кубфутов оцениваются запасы газа на месторождении Калипсо, но до сих пор они не подтверждены.

"В любом случае новое месторождение укрепляет перспективы региона Юго-Восточного Средиземноморья как нового источника поставок природного газа в Европу, что будет способствовать ее энергетической независимости. В том же геологическом бассейне находятся вероятные месторождения к югу и юго-западу от Крита, где проводит сейсморазведку ExxonMobil. Геологические структуры, выявленные в Ионическом и Критском регионах, могут содержать потенциальные запасы в 70-90 трлн кубфутов газа и способны покрыть 15-20% потребления ЕС", - пишет газета.