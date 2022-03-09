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Конгресс США перенес рассмотрение проекта закона по запрету импорта нефти из РФ

Конгресс США перенес рассмотрение проекта закона по запрету импорта нефти из РФ Палата представителей США перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой организации (ВТО) со вторника на среду.
Энергетика
9 марта 2022 г. 10:49
Конгресс США перенес рассмотрение проекта закона по запрету импорта нефти из РФ

Палата представителей США перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой организации (ВТО) со вторника на среду.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico.

Республиканцы выступили против проведения голосования по законопроекту из-за отсутствия в документе ключевого положения о разрыве торговых отношений США с Россией и Беларусью. На данный момент текст законопроекта дорабатывается.

США 8 марта ввели эмбарго на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

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