Конгресс США перенес рассмотрение проекта закона по запрету импорта нефти из РФ

Палата представителей США перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой организации (ВТО) со вторника на среду.

Палата представителей США перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой организации (ВТО) со вторника на среду.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico.

Республиканцы выступили против проведения голосования по законопроекту из-за отсутствия в документе ключевого положения о разрыве торговых отношений США с Россией и Беларусью. На данный момент текст законопроекта дорабатывается.

США 8 марта ввели эмбарго на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.