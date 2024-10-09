Конго прогнозирует роста добычи газа на 50%

Конго ближайшие 3-5 лет ожидает роста добычи газа в стране на 50%

Конго ближайшие 3-5 лет ожидает роста добычи газа в стране на 50%

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа.

"За три года в Конго были открыты порядка 6-7 новых месторождений нефти и газа, хотя и небольших, но значимых для нас. Мы думаем, что у нас будет рост по добыче газа на 50% в ближайшие 3-5 лет. Добыча ни нефти, ни газа точно не будет снижаться, она будет расти", - сказал он.

Министр отметил, что текущие нефтяные котировки, которые оцениваются как низкие, оказывают прямое влияние на доходы бюджета, но Конго рассчитывает компенсировать это более высоким уровнем добычи.

"Мы ожидаем, что в следующем году и особенно через два года у нас будет лучше ситуация с нефтегазовыми доходами даже при низких ценах. Все же я не думаю, что к концу года для нашего бюджета ситуация будет драматичной", - добавил он.