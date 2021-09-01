Конференция SPE состоится, но в виртуальном формате

Каспийская техническая конференция Society of Petroleum Engineers (SPE) в этом году состоится в виртуальном формате 5-7 октября, а не как ранее планируемое традиционное деловое мероприятие в Баку.

Каспийская техническая конференция Society of Petroleum Engineers (SPE) в этом году состоится в виртуальном формате 5-7 октября, а не как ранее планируемое традиционное деловое мероприятие в Баку.

Об этом Report сообщили в организационном комитете SPE.

Регистрация на конференцию уже открыта, отметили организаторы. Несмотря на то, что в этом году физически мероприятие не состоится, новый формат откроет конференцию для еще более широкой аудитории, которая сможет получить доступ к технической программе без логистических ограничений. Кроме того, впервые вместо обычного делегатского взноса SPE предоставит бесплатный доступ к мероприятию, которое стало возможным только благодаря постоянной поддержке спонсоров.

Переход в формат виртуальной конференции объясняется, как неопределенностью вокруг продолжающейся глобальной пандемии, так и ограничениями на поездки и доступ к визам.

Цель проведения конференции по-прежнему заключается в продвижении Каспийского региона как центра технических инноваций и экспертизы в нефтегазовом секторе, а также в объединении нефтегазовых профессионалов в Азербайджане и Каспийском регионе для обсуждения последних технических разработок.

Как и Каспийская техническая конференция 2020 года, успешно зарекомендовавшая себя как виртуальное мероприятие, конференция SPE этого года будет включать в себя полную техническую программу и все панельные сессии, а также другие элементы, запланированные для традиционного мероприятия, включая Региональный студенческий саммит SPE.

Будет использован новый виртуальный интерфейс, который обеспечит расширенные возможности для нетворкинга, общение один на один, сеансы вопросов и ответов в реальном времени и инструмент поиска искусственным интеллектом (ИИ) совпадений между участниками и непосредственно их областью интересов для предоставления полезных возможностей в рамках целевого взаимодействия.

В этом году конференция включает обширную техническую программу, охватывающую самые разные темы. Три темы пленарных панелей включают: «Открытие ценностей с помощью новых технологий и цифровизации»; «Привлечение и удержание талантов на сложном рынке» и «Максимальное повышение эффективности в современных меняющихся условиях».