​Комплекс SOCAR-GPC начнут строить в следующем году

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"Строительство газоперерабатывающего и полимерного комплекса SOCAR-GPC Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе планируется начать к концу первого квартала 2020 года".

Как сообщает Report, об этом сказал финансовый директор ООО SOCAR Polymer Рауф Гулиев на IV Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия".

По его словам, окончательное инвестиционное решение по проекту ожидается в четвертом квартале этого года.

Финансовый директор компании отметил, что комплекс SOCAR-GPC планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года: "Сейчас ведутся переговоры касательно финансирования. FEED (Front End Engineering Design – предварительное детальное проектирование), геотехнические, топографические и прочие работы завершены, выделено 250 га земли. В качестве экспортных рассматриваются рынки Турции, Ирана, Центральной и Западной Европы, Китая, России и других стран".

По его словам, проект будет приносить предположительно 1 млрд долларов в год.

Отметим, что комплекс будет состоять из газоперерабатывающего и полимерного заводов. Годовая мощность газоперерабатывающего завода предусмотрена в объеме 10 млрд кубометров (очищенного 9,1 млрд кубометров). Ожидается, что на комплексе также будет производиться 600 тыс. тонн полиэтилена низкой и высокой плотности, 130 тыс. тонн пропилена, 42 тыс. тонн бензола и 25 тыс. тонн бензина в год. Кроме того, для внутреннего потребления ежегодно планируется производить 32 тыс. тонн бутена, 1,21 тыс. тонн гексена-1. На новом предприятия будут использованы технологии компаний Technip, Axens, Sinopec Tech и Univation.