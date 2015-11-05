​Компания Total использует опыт работы на Северном море в Азербайджане

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Французская компания Total внедрит на расположенном в азербайджанском секторе Каспия месторождении "Абшерон" метод по снабжению электроэнергией с берега, примененный на норвежском месторождении Martin Linge в Северном море.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель компании Total Эдуард Тибо в своем выступлении на проходящей в Баку II Каспийской технической конференции-выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности.

Э.Тибо отметил, что нет никаких технических проблем для снабжения электроэнергией платформы на месторождении "Абшерон": "Электроснабжение будет осуществляться с Сангачальского терминала. Расположенная там электростанция находится в хорошем состоянии и цены также соответствующие. Размещение электростанции на суше более удобно".

Отметим, что газовое месторождение Martin Linge снабжается электроэнергией от расположенной на берегу электростанции посредством подводного кабеля протяженностью 170 км. Это самый длинный в мире подводный кабель, проложенный к нефтегазовому месторождению. Total планирует начать добычу на месторождении в 2017 году.

Газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 метров. Общая площадь месторождения - 260 кв.м. По оценкам геологов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд. кубометров газа и 45 млн. тонн конденсата. В проекте "Абшерон" принимают участие Total (оператор, 40%), SOCAR (40%) и Engie (прежний Gaz De France Suez, 20%). Программа разработки месторождения будет представлена правительству Азербайджана к концу этого года. Первую разведывательную скважину планируется пробурить на месторождении "Абшерон" в начале 2017 года. В это же время будет принято окончательное инвестиционное решение по разработке месторождения. Первая добыча газа начнется в конце 2021 - начале 2022 года.