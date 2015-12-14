Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Торговый дом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - компания SOCAR Trading удостоена награды Platts Global Energy Awards

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Trading, на проходящей в Нью-Йорке церемонии награждения компания получила награду в номинации "Стратегическая сделка года". Компания удостоена этой награды за проект LNG в Мальте.

Отметим, что награда Platts Global Energy Awards была основана в 1999 году, ее часто называют "Оскаром" в энергетической отрасли. Конкурс охватывает направления деятельности по 17 категориям в мировом энергетическом секторе.