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    ​Компания SOCAR Trading удостоена награды Platts Global Energy Awards

    Компания получила награду в номинации Стратегическая сделка года

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Торговый дом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - компания SOCAR Trading удостоена награды Platts Global Energy Awards

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Trading, на проходящей в Нью-Йорке церемонии награждения компания получила награду в номинации "Стратегическая сделка года". Компания удостоена этой награды за проект LNG в Мальте.

    Отметим, что награда Platts Global Energy Awards была основана в 1999 году, ее часто называют "Оскаром" в энергетической отрасли. Конкурс охватывает направления деятельности по 17 категориям в мировом энергетическом секторе.

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