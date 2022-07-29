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Компания SOCAR обратилась к гражданам

Компания SOCAR обратилась к гражданам В последнее время от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) юридическим и физическим лицам поступают различные предложения об индивидуальном и кооперативном сотрудничестве, трудоустройстве, а также о реализации инвестиционных возможн
Энергетика
29 июля 2022 г. 21:55
Компания SOCAR обратилась к гражданам

В последнее время от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) юридическим и физическим лицам поступают различные предложения об индивидуальном и кооперативном сотрудничестве, трудоустройстве, а также о реализации инвестиционных возможностей и т.д. Подобные запросы в основном подаются через социальные сети, электронную почту или телефонные звонки.

Как передает Report, об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой SOCAR.

"В связи с этим заявляем, что лица, которые занимаются мошенничеством, пользуясь именем SOCAR, не имеют никакого отношения к нашей компании. Кроме того, SOCAR не несет никакой ответственности за обещания, данные от ее имени. Просим граждан, столкнувшихся с подобными случаями, немедленно обратиться в правоохранительные органы и направить данную информацию на электронную почту компании [email protected]", - говорится в ней.

В компании также отметили, что по данному вопросу уже направлено обращение в правоохранительные органы.

"Также с целью недопущения того, чтобы наши граждане стали жертвами мошенничества, через медиа-ресурсы и аккаунты SOCAR в социальных сетях регулярно предоставляется информация. На обращения граждан в SOCAR по этому вопросу также немедленно отвечают, подробно информируют о таких случаях мошенничества.

Напоминаем, что набор сотрудников в SOCAR осуществляется на конкурсной основе в соответствии со стандартами и утвержденным регламентом компании. О вакансиях, предоставляемых предприятиями и организациями, подотчетными SOCAR, сообщается в разделе "Набор персонала" блока "Карьера" сайта компании www.socar.az. Подробная информация о правилах конкурса размещена в этом же разделе.

Пользуясь случаем, мы еще раз призываем наших граждан быть осторожными в этом вопросе", - заключили в компании.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR vətəndaşları ehtiyatlı olmağa çağırıb                          

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