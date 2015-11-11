​Компания Schlumberger закрыла еще одно представительство в Азербайджане

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Компания Georservice S.A. объявила о закрытии представительства в Азербайджане. Об этом сообщил Report источник в министерстве налогов.

Кредиторы компании могут предъявить требование в течение двух месяцев по адресу: г.Баку, Сабаильский р-н, Сальянское шоссе, д. 10.

Отметим, что учрежденная в 1958 году компания Georservice S.A. является дочерней компанией Schlumberger Ltd.

Головной офис компании Georservice S.A. находится в Париже. Компания оказывает услуги в сфере контроля за участками, ведения анализа химического и механического состава пород скважин и контроля за производительностью нефтегазовых операций.