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Компания MOL успешно опробовала арабскую нефть вместо российской на НПЗ Slovnaft

Компания MOL успешно опробовала арабскую нефть вместо российской на НПЗ Slovnaft Словацкое нефтеперерабатывающее подразделение венгерской MOL - Slovnaft - в четвертом квартале 2022 года успешно протестировало альтернативное сырье на своем НПЗ в Братиславе.
Энергетика
17 февраля 2023 г. 17:48
Компания MOL успешно опробовала арабскую нефть вместо российской на НПЗ Slovnaft

Словацкое нефтеперерабатывающее подразделение венгерской MOL - Slovnaft - в четвертом квартале 2022 года успешно протестировало альтернативное сырье на своем НПЗ в Братиславе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила венгерская компания.

"Испытательный прогон нефти Arab Light был успешно осуществлен на НПЗ Slovnaft, где были завершены все приготовления для увеличения отбора нефти нероссийских сортов", - говорится в отчетных материалах MOL.

В презентации для инвесторов отмечается, что в связи с возросшими рисками перебоев поставок сырья в условиях российско-украинского конфликта, а также с необходимостью соблюдать санкции Евросоюза в отношении России, MOL реализует программу диверсификации сырья. Так, в июне 2022 года компания приступила к оценке 27 проектов снижения зависимости от российской нефти.

Ранее доля российского сырья, перерабатываемого на НПЗ группы (не имеющих выхода к морю) составляла 75-80%. Предполагается, что с февраля 2023 года эта доля снизится до 65-70%, с декабря 2023 года - до 50-55%. С 2025 года компания намерена полностью перейти на сырье других поставщиков.

В мае 2022 года глава MOL Жолт Эрнади заявлял, что компания не сможет быстро отказаться от российской нефти: "Это не идеологический вопрос, а логистический, технологический и химический. Потребуется 2-4 года и 500-700 млн долларов, чтобы MOL смогла быть более гибкой и полностью независимой в Венгрии и Словакии".

По его словам, в случае введения полного эмбарго на российскую нефть даже при альтернативных поставках Дунайский нефтеперерабатывающий завод сократил бы производство на 20%, а НПЗ в Братиславе - на 30%.

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