Компания Masdar объявила время начала строительства солнечной электростанции в Гобустане

"Мы добились значительного прогресса в проекте, связанном со строительством солнечной электростанции в Азербайджане".

"Мы добились значительного прогресса в проекте, связанном со строительством солнечной электростанции в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, организованной в рамках учебной программы "Greentech Summer Camp 2021" в Баку, заявил журналистам генеральный менеджер компании "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов Хусейн Аль Мейер.

Он напомнил, что в прошлом году было подписано исполнительное соглашение с Азербайджаном для реализации проекта.

"В апреле 2021 года мы подписали соглашение о реализации проекта. Этот документ включает в себя договор купли-продажи энергии, договор на передачу энергии, а также инвестиционный договор. Мы планируем начать этап строительства станции в конце этого - начале следующего года", - сказал Хусейн Аль Мейер.

Отметим, что 6 апреля 2021 года правительство Азербайджана и компания "Masdar" подписали контракт на строительство солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт в Аляте.

Солнечная электростанция будет расположена на территории Гобустана. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет около 200 млн. долларов США.