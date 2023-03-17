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Компания Masdar намерена завершить строительство СЭС в Гарадаге до конца текущего года

Компания Masdar намерена завершить строительство СЭС в Гарадаге до конца текущего года Компания Masdar (ОАЭ) до 2025 года планирует построить в Азербайджане солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт, а до 2026 года – ветряную электростанцию мощностью ГВт.
Энергетика
17 марта 2023 г. 14:25
Компания Masdar намерена завершить строительство СЭС в Гарадаге до конца текущего года

Компания Masdar (ОАЭ) до 2025 года планирует построить в Азербайджане солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт, а до 2026 года – ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт.

Как сообщает Report, об этом менеджер ООО Masdar Azərbaycan Enerji по стране Мурад Садыгов сказал на семинаре "Зеленый водород – путь к декарбонизации".

М.Садыгов отметил, что реализуемый компанией Masdar в Азербайджане проект строительства гарадагской солнечной фотовольтаической солнечной электростанции завершится в начале будущего года: "Однако мы хотим завершить проект до конца этого года. Азербайджан – одно из основных стратегических мест для ОАЭ. Мы рады участвовать в реализуемых здесь проектах и быть составной частью "зеленой" повестки Азербайджана. Причиной этого, в том числе, является имеющийся здесь большой потенциал возобновляемой энергии на море и на суше.

У нас имеется повестка в связи с "зеленой" энергией. Входящие в нее вопросы и наши цели совпадают со стратегической линией Азербайджана. Эти вопросы в основном связаны с декарбонизацией нефтегазового сектора, улучшением имеющейся инфраструктуры, проведением работ по усовершенствованию нефтегазового сектора, снижением выбросов углерода, созданием новых рабочих мест для местных компаний и пр.".

М.Садыгов отметил, что Masdar совместно с правительством Азербайджана и заинтересованными сторонами желает реализовать инициативы первичных инвестиций в Азербайджане: "Мы подписали меморандум о сотрудничестве с SOCAR и наше сотрудничество продолжается. Мы проводим исследования по оценке местных цепочек поставок, выявляем потенциал местных компаний, чтобы они также способствовали использованию возобновляемой энергии".

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Версия на английском языке Masdar plans to complete construction of solar power plant in Garadagh by year end
Версия на азербайджанском языке "Masdar" 2026-cı ilə qədər Azərbaycanda yeni günəş və külək enerjisi stansiyaları tikəcək

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