Компания Masdar может принять участие в проектах "зеленой энергии" в Карабахе

"Мы считаем, что Азербайджан является для нас очень стратегическим рынком"

"Мы считаем, что Азербайджан является для нас очень стратегическим рынком".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, организованной в рамках учебной программы "Greentech Summer Camp 2021" в Баку, заявил журналистам генеральный менеджер компании "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов Хусейн Аль Мейер.

Гусейн Аль Мейер отметил, что компания Masdar будет участвовать в проектах по возобновляемой энергии на освобожденных территориях Азербайджана: "У нас состоялись переговоры с Министерством энергетики, чтобы обсудить различные планы и то, как "Masdar" может занять сильную позицию на этом рынке".

Напомним, что 6 апреля 2021 года правительство Азербайджана и компания "Masdar" подписали контракт на строительство солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт в Аляте.