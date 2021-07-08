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Компания Masdar может принять участие в проектах "зеленой энергии" в Карабахе

Компания Masdar может принять участие в проектах "зеленой энергии" в Карабахе "Мы считаем, что Азербайджан является для нас очень стратегическим рынком"
Энергетика
8 июля 2021 г. 15:29
Компания Masdar может принять участие в проектах зеленой энергии в Карабахе

"Мы считаем, что Азербайджан является для нас очень стратегическим рынком".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, организованной в рамках учебной программы "Greentech Summer Camp 2021" в Баку, заявил журналистам генеральный менеджер компании "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов Хусейн Аль Мейер.

Гусейн Аль Мейер отметил, что компания Masdar будет участвовать в проектах по возобновляемой энергии на освобожденных территориях Азербайджана: "У нас состоялись переговоры с Министерством энергетики, чтобы обсудить различные планы и то, как "Masdar" может занять сильную позицию на этом рынке".

Напомним, что 6 апреля 2021 года правительство Азербайджана и компания "Masdar" подписали контракт на строительство солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт в Аляте.

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Версия на азербайджанском языке “Masdar” şirkəti Qarabağda “yaşıl” enerji layihələrində iştirak edə bilər

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