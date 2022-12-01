Компания Lukoil возобновила переговоры относительно сделки по НПЗ в Италии

Российская компания Lukoil возобновила переговоры с американской энергетической компанией Crossbridge Energy Partners, которую рассматривает в качестве покупателя находящегося на Сицилии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB.

Российская компания Lukoil возобновила переговоры с американской энергетической компанией Crossbridge Energy Partners, которую рассматривает в качестве покупателя находящегося на Сицилии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The Financial Times.

Источники сообщили, что Lukoil планирует заключить соглашение на сумму 1,5 млрд евро до 5 декабря. Однако правительство Италии, которое ранее внесло ISAB в перечень критически важных со стратегической точки зрения инфраструктурных объектов, считает, что сделка потребует намного больше времени.

Компания Lukoil ранее провел переговоры, по сведениям источников издания, с сингапурским нефтетрейдером Trafigura на случай, если ей не удастся договориться с американской.

Работа НПЗ на Сицилии может быть остановлена из-за проблем с поставками сырой нефти из РФ морем, которые прекратятся с 5 декабря в соответствии с шестым пакетом санкций ЕС. По некоторым данным, ISAB покрывает 22% потребностей Италии в автомобильном топливе. В случае закрытия предприятия работу могут потерять около 10 тыс. человек.