Компания Lukoil подала заявку на участок недр в Балтийском море

Lukoil снова подал заявку на участок недр "Надежда", расположенный в акватории Балтийского моря.

Lukoil снова подал заявку на участок недр "Надежда", расположенный в акватории Балтийского моря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, информацию подтвердили в Минприроды России.

"Заявка ООО "Лукойл-Калининградморнефть" на участок недр "Надежда" в акватории Балтийского моря подана в "зимнее окно", - сказали в министерстве, отметив, что заявочный пакет будет вскрываться по окончании "окна", то есть 1 февраля 2023 года.

Lukoil пытается получить лицензию на этот участок с 2016 года. Тогда она предложила правительству устроить аукцион на "Надежду" - участок федерального значения, со специальными требованиями: претендент должен быть зарегистрирован в Калининградской области и иметь там опыт разработки месторождений.

"Надежда" находится в границах 12-мильной зоны (территориальное море) в Калининградской области. Он не относится к континентальному шельфу, доступ к которому разрешен только госкомпаниям.