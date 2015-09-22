​Компания Gulf Drilling Azerbaijan представила новую буровую установку

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня компания Gulf Drilling Azerbaijan, являющаяся дочерним предприятием сервисной компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Gulf Drilling Supply FZE в Азербайджане, провела презентацию новой буровой установки.

Как сообщает Report, буровая установка модели ZJ-20 изготовлена по заказу компании в Китае с использованием последних достижений технологии и полностью профинансирована за счет иностранных инвестиций. Установка способна производить буровые работы на расположенных на суше нефтегазовых месторождениях на глубине до 2000-2400 метров, и капитальные ремонтные работы на старых скважинах на глубине до 4500 метров. Номинальная грузоподъемность установки составляет 120 тонн. Мощность двигателя - 450 кВт или 610 лошадиных сил, высота вышки - 35 метров.

Завезенное в Азербайджан в начале августа сооружение установлено на территории месторождения "Раманы", где будет пробурена скважина. Компания уже определила объемы работы для установки. Сначала установка будет проводить буровые работы по заказу ООО AzGerneft. В этом году для данного предприятия будет пробурено две, в следующем году - четыре скважины.

Одно из основных преимуществ установки в том, что она компактна и мобильна, и в случае необходимости перевозки с одного месторождения на другое легко демонтируется.

На церемонии презентации директор компании Gulf Drilling Azerbaijan Ильхам Бабаев заявил, что до заказа установки компания исследовала все новшества: "Как вы знаете, все заказчики имеют свои требования. Мы провели опрос среди заказчиков относительно их годовых и долгосрочных планов. По итогам опроса стало ясно, что установки такого типа необходимы нам и все требования сосредоточены именно в этой модели. Поэтому мы инвестировали средства в большом объеме на заказ установки. Она будет использована при бурении скважины на месторождении "Раманы" для ООО AzGerneft. Кроме того, хочу отметить, что в будущем данная конструкция может быть использована не только на территории "Раманы", но и других месторождениях. Мы думаем, что и в других компаниях будет спрос на новую установку в соответствии с глубиной бурения. Мы также уверены в том, что установка окупит себя в короткие сроки".

Отметим, что компания Gulf Drilling Azerbaijan начала свою деятельность в конце 2007 года. Основными направлениями деятельности компании являются бурение нефтегазовых и водозаборных скважин, капитальный ремонт скважин, оказание услуг при бурении скважин, внедрение методик повышения нефтедобычи с использованием самых современных технологий на расположенных на суше нефтегазовых месторождениях и в прикаспийских регионах. Основной целью компании является превращение в одну из самых передовых, конкурентоспособных нефтегазовых компаний мира за счет укрепления материально-технической базы путем использования самой передовой техники и технологий в сфере нефтяной промышленности и наличия квалифицированного кадрового потенциала.

Заказчики компании Gulf Drilling Azerbaijan: Операционные компании Suraxanı Oil, Balaxanı Oil, Bahar Energy, Qarasu, Gobustan, Binaqadi Oil, Shirvan Oil, ОАО "Азерсу" и ООО AzGerneft.

С 2008 года по 1 сентября 2015 года компания пробурила 207 скважин на нефтегазовых месторождениях "Сураханы", "Бинагади", "Мишовдаг", "Балаханы", "Раманы" и водном месторождении "Огуз".

Также за этот период пробурены боковые стволы 56 скважин месторождений "Кюровдаг", "Балаханы", "Раманы".

Всего осуществлено 236 метров буровых работ.

В настоящее время компания Gulf Drilling Azerbaijan проводит буровые работы на 5 скважинах нефтяных месторождений "Сураханы", "Балаханы", "Раманы".