Компания Equinor подтвердила участие в разработке месторождения "Карабах"

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял главу представительства норвежской компании Equinor в Азербайджане Фавада Курайши.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече были обсуждены вопросы по месторождению "Карабах", состоялся обмен мнениями по новым направлениям, в том числе в сфере промышленной безопасности.

19 марта стороны объявили об открытии нового месторождения "Карабах", нефтяные запасы которого оцениваются в 60 млн тонн. Это первое нефтяное месторождение, открытое в Азербайджане в период независимости. На встрече компания Equinor Apsheron AS подтвердила свое участие в разработке месторождения "Карабах".

В рамках встречи между SOCAR и Equinor Apsheron AS было подписано новое соглашение о сотрудничестве в целях наращивания усилий в направлении охраны труда, здоровья и окружающей среды (ОТЗОС). Новое соглашение охватывает также вопросы технической безопасности, противопожарной защиты, транспортной безопасности и аварийно-спасательные служб в проектах, которые SOCAR и Equinor Apsheron реализуют как самостоятельно, так и совместно.

Подписи под документом поставили Р.Абдуллаев и Ф.Курайши.

Напомним, что норвежская компания Equinor (бывшая Statoil) и SOCAR сотрудничают в Азербайджане в области разработки месторождения "Карабах" и организации разведки и добычи на перспективных площадях "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара". Компании также имеют долю участия в проекте разработки месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).