Компания Equinor объявила о начале добычи нефти в Северном море

Норвежская компания Equinor объявила о начале добычи нефти на месторождении Breidablikk в Северном море.

Норвежская компания Equinor объявила о начале добычи нефти на месторождении Breidablikk в Северном море.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Добыча на месторождении Breidablikk в Северном море началась 20 октября, на четыре месяца раньше запланированного срока и в рамках бюджета", - уточняется в сообщении.

Подводное месторождение, связанное с платформой Гране, содержит почти 200 млн баррелей извлекаемой нефти. Партнеры в разработке - Equinor (39%, оператор), Petoro (22,2%), Vår Energi (34,4%) и ConocoPhillips (4,4%).

Компания уточняет, что добычу на Breidablikk планировалось начать в первой половине 2024 года. Сейчас уже пробурено восемь скважин, бурение дополнительных скважин продолжится на месторождении до конца 2025 года.

Ожидается, что на пике добычи на Breidablikk придется на 2024-2026 годы и составит 55-60 тыс. баррелей нефти ежедневно.

Компания также ожидает, что инвестиции в проект добычи на месторождении составят чуть более 21 млрд норвежских крон (1,9 млрд долларов).