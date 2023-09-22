Компания Chevron добилась прекращении забастовки на СПГ-заводах в Австралии

Американская нефтегазовая компания Chevron Corp. и объединение профсоюзов Offshore Alliance достигли соглашения о прекращении забастовки на двух СПГ-заводах в Западной Австралии.

Американская нефтегазовая компания Chevron Corp. и объединение профсоюзов Offshore Alliance достигли соглашения о прекращении забастовки на двух СПГ-заводах в Западной Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает MarketWatch.

Стороны приняли рекомендации Арбитражной комиссии по трудовым отношениям (FWC), к которой Chevron обратилась ранее после безуспешных попыток самостоятельно урегулировать возникший трудовой спор.

Нефтегазовая компания подтвердила согласие с предложенными FWC мерами 21 сентября, а 22 сентября об аналогичном решении сообщили в Offshore Alliance.

Предложения FWC предусматривают существенное улучшение положения работников, в том числе повышение оплаты труда, гарантии занятости и возможности карьерного роста, заявили в объединении профсоюзов.

Теперь Offshore Alliance будет работать с Chevron над финализацией проекта соглашения, при этом забастовки прекратятся в ближайшее время, подчеркнул представитель одной из профсоюзных организаций Брэд Гэнди.

Акции протеста на СПГ-заводах Wheatstone Downstream и Gorgon LNG, на долю которых приходится около 7% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), начались 8 сентября и спровоцировали рост спотовых цен на СПГ на фоне опасений из-за возможных перебоев в поставках, которые могли привести к обострению конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями.