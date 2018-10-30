Компания BP удвоила прибыль

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В 3-м квартале этого года прибыль компании BP удвоилась, увеличившись до 3,8 млрд долларов с 1,86 млрд за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, это самый высокий квартальный показатель за последние пять лет.

Рост прибыли компании связан с повышением цен на нефть и наращиванием добычи с новых месторождений.

В июле-сентябре этого года выручка компании увеличилась до 80,8 млрд долларов с 60,8 млрд за соответствующие месяцы прошлого года.