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    Компания BP удвоила прибыль

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В 3-м квартале этого года прибыль компании BP удвоилась, увеличившись до 3,8 млрд долларов с 1,86 млрд за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, это самый высокий квартальный показатель за последние пять лет.

    Рост прибыли компании связан с повышением цен на нефть и наращиванием добычи с новых месторождений.

    В июле-сентябре этого года выручка компании увеличилась до 80,8 млрд долларов с 60,8 млрд за соответствующие месяцы прошлого года. 

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