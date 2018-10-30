Компания BP удвоила прибыль

https://report.az/storage/news/1ea243feebb568eaf4023d9338a158c0/281f6a04-a40e-48f7-bdb8-c7524aab71c2_292.jpg
Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В 3-м квартале этого года прибыль компании BP удвоилась, увеличившись до 3,8 млрд долларов с 1,86 млрд за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию, это самый высокий квартальный показатель за последние пять лет.
Рост прибыли компании связан с повышением цен на нефть и наращиванием добычи с новых месторождений.
В июле-сентябре этого года выручка компании увеличилась до 80,8 млрд долларов с 60,8 млрд за соответствующие месяцы прошлого года.
Günel AbbasovaАвтор новости