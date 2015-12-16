​Компания Amec закрывает представительство в Азербайджане

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Компания Amec Process and Energy Limited объявила о ликвидации представительства в Азербайджане. Об этом сообщили Report в министерстве налогов.

По информации, кредиторы в течение двух месяцев могут предъявить свои требования по адресу: г.Баку, Ясамальский район, ул. Джафара Джаббарлы, 42.

Отметим, что компания Amec Process and Energy Limited принимала участие в совместных проектах с компаниями AZFEN и TEKFEN.

Кроме того, компания являлась заказчиком проекта системы нагнетания воды на платформе "Чыраг-1". Проект был начат в 1999-ом году и завершен в 2000-ом году. Работа охватывала все производственные и установочные работы, включая установку и монтаж спулов и строительной стали на платформе "Чыраг-1" в море.