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Компания Абу-Даби ADNOC приняла инвестрешение по разработке двух месторождений

Компания Абу-Даби ADNOC приняла инвестрешение по разработке двух месторождений Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC объявила об окончательном инвестиционном решении и заключении контрактов на проект разработки двух нефтегазовых шельфовых месторождений Hail и Ghasha (часть концессии Ghasha).
Энергетика
5 октября 2023 г. 12:17
Компания Абу-Даби ADNOC приняла инвестрешение по разработке двух месторождений

Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC объявила об окончательном инвестиционном решении и заключении контрактов на проект разработки двух нефтегазовых шельфовых месторождений Hail и Ghasha (часть концессии Ghasha).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

ADNOC принадлежит 55% концессии. Итальянская Eni владеет 25%, германская Wintershall - 10%, австрийская OMV и российская ЛУКойл - по 5%. Планируемый объем добычи на месторождениях составляет свыше 40 млн кубометров газа и 120 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки.

Первый контракт на проектирование предусматривает строительство морских объектов на искусственных островах и подводных трубопроводов. Его будут исполнять National Petroleum Construction Company и Saipem S.p.A. Второй контракт, предусматривающий извлечение C02 и серы на их обработку, получила Tecnimont S.p.A.

Концессия Ghasha была присуждена в 2018 году на 40 лет с целью освоения прежде неразрабатываемых залежей в составе девяти месторождений в Персидском заливе. В концессионной зоне завершено строительство трех искусственных островов. Начало производства ожидается в 2025 году.

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Версия на английском языке Abu Dhabi's ADNOC approves multi-billion-dollar Hail and Ghasha Offshore Gas Project

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