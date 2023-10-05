Компания Абу-Даби ADNOC приняла инвестрешение по разработке двух месторождений

Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC объявила об окончательном инвестиционном решении и заключении контрактов на проект разработки двух нефтегазовых шельфовых месторождений Hail и Ghasha (часть концессии Ghasha).

Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC объявила об окончательном инвестиционном решении и заключении контрактов на проект разработки двух нефтегазовых шельфовых месторождений Hail и Ghasha (часть концессии Ghasha).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

ADNOC принадлежит 55% концессии. Итальянская Eni владеет 25%, германская Wintershall - 10%, австрийская OMV и российская ЛУКойл - по 5%. Планируемый объем добычи на месторождениях составляет свыше 40 млн кубометров газа и 120 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки.

Первый контракт на проектирование предусматривает строительство морских объектов на искусственных островах и подводных трубопроводов. Его будут исполнять National Petroleum Construction Company и Saipem S.p.A. Второй контракт, предусматривающий извлечение C02 и серы на их обработку, получила Tecnimont S.p.A.

Концессия Ghasha была присуждена в 2018 году на 40 лет с целью освоения прежде неразрабатываемых залежей в составе девяти месторождений в Персидском заливе. В концессионной зоне завершено строительство трех искусственных островов. Начало производства ожидается в 2025 году.