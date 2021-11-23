О нас
Report Georgia
Аудио новости

Компании Total и Eni вложат инвестиции в энергосферу Ливии

Компании Total и Eni вложат инвестиции в энергосферу Ливии Французская Total и итальянская Eni готовы инвестировать миллиарды долларов в энергетическую отрасль Ливии.
Энергетика
23 ноября 2021 г. 13:11
Компании Total и Eni вложат инвестиции в энергосферу Ливии

Французская Total и итальянская Eni готовы инвестировать миллиарды долларов в энергетическую отрасль Ливии.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом компании в ходе экономического и энергетического саммита в Триполи, который стал первым международным мероприятием за последние 10 лет.

Глава Total Патрик Пуйан заявил, что компания собирается принять участие в возвращении страны на мировой нефтяной рынок после продолжительного военного конфликта. Так, планируется инвестировать 2 млрд долларов США в разработку месторождения "Ваха".

Кроме того, Total вложит инвестиции с целью наращивания добычи нефти на месторождении "Мабрук", строительство солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт.

Глава Eni Алессандро Пулити также выразил готовность его компании вкладываться в добычу нефти, газа и солнечной энергии в Ливии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Total, Eni to invest in Libya’s energy sector

Другие новости из категории

В Европе стоимость газа повысилась на 3%
В Европе стоимость газа повысилась на 3%
23 ноября 2021 г. 13:00
Азербайджан и Южная Корея обсудили сотрудничество в энергетической сфере
ФотоАзербайджан и Южная Корея обсудили сотрудничество в энергетической сфере
23 ноября 2021 г. 12:49
Азербайджан резко увеличил импорт бензина АИ-95 в этом году
Азербайджан резко увеличил импорт бензина АИ-95 в этом году
23 ноября 2021 г. 11:46
Ирак прекратит сжигать попутный газ на месторождениях к 2027 году
Ирак прекратит сжигать попутный газ на месторождениях к 2027 году
23 ноября 2021 г. 11:21
Стоимость азербайджанской нефти превысила 81 доллар
Стоимость азербайджанской нефти превысила 81 доллар
23 ноября 2021 г. 11:04
Действующая в Азербайджане нефтяная компания обанкротилась
Действующая в Азербайджане нефтяная компания обанкротилась
23 ноября 2021 г. 10:12
Нефть подешевела
Нефть подешевела
23 ноября 2021 г. 09:39
Джен Псаки: США продолжат давление на страны ОПЕК
Джен Псаки: США продолжат давление на страны ОПЕК
23 ноября 2021 г. 07:05
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов опустились ниже $1 000
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов опустились ниже $1 000
22 ноября 2021 г. 23:02
Одна из крупнейших энергокомпаний Британии объявила о банкротстве
Одна из крупнейших энергокомпаний Британии объявила о банкротстве
22 ноября 2021 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi