Компании Total и Eni вложат инвестиции в энергосферу Ливии

Французская Total и итальянская Eni готовы инвестировать миллиарды долларов в энергетическую отрасль Ливии.
Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом компании в ходе экономического и энергетического саммита в Триполи, который стал первым международным мероприятием за последние 10 лет.
Глава Total Патрик Пуйан заявил, что компания собирается принять участие в возвращении страны на мировой нефтяной рынок после продолжительного военного конфликта. Так, планируется инвестировать 2 млрд долларов США в разработку месторождения "Ваха".
Кроме того, Total вложит инвестиции с целью наращивания добычи нефти на месторождении "Мабрук", строительство солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт.
Глава Eni Алессандро Пулити также выразил готовность его компании вкладываться в добычу нефти, газа и солнечной энергии в Ливии.