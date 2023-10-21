Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине

Россия и Китай подписали около 20 соглашений в рамках прошедшего в Пекине российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Россия и Китай подписали около 20 соглашений в рамках прошедшего в Пекине российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, сообщила "Роснефть".

"На полях форума состоялись двусторонние встречи между компаниями двух стран, было заключено около 20 соглашений", - говорится в сообщении.

В ходе форума вице-премьер КНР Дин Сюэсян выдвинул три предложения по дальнейшему углублению китайско-российского энергетического сотрудничества. По его мнению, страны должны продолжать активное развитие инфраструктурных связей в энергетике, укреплять взаимодействие в области возобновляемой энергетики и низкоуглеродного развития, а также решительно защищать открытость и взаимосвязанность мирового энергетического рынка, отмечает "Роснефть".

Всего в мероприятиях форума приняли участие около 500 человек, в том числе политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые и эксперты. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, участвовавшие в форуме компании обеспечивают суммарно более 45% торговли между Россией и Китаем. Он отметил, что Россия нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов.