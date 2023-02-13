Компании ОАЭ примут активное участие в освоении газового месторождения в Туркменистане

Крупные нефтегазовые компании ОАЭ будут активно участвовать в освоении следующих этапов супергигантского месторождения "Галкыныш" в Туркменистане.

Крупные нефтегазовые компании ОАЭ будут активно участвовать в освоении следующих этапов супергигантского месторождения "Галкыныш" в Туркменистане.

Как сообщает Report, это следует из совместной декларации Туркменистана и ОАЭ, принятой по итогам визита в Абу-Даби председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Для развития двустороннего сотрудничества в ТЭК госконцерн "Туркменгаз" и Национальная нефтяная компания Абу-Даби подписали меморандум о взаимопонимании. В его рамках стороны намерены совместно изучать перспективы потенциальных энергопроектов в Туркменистане, разрабатывать углеводородные ресурсы с последующим маркетингом конечной продукции, а также развивать газотранспортную инфраструктуру.

Также в декларации подчеркнуто, что Туркменистан и ОАЭ придают особое значение поставкам туркменского природного газа на мировые рынки, и для этого поддерживают совместную деятельность, в том числе через инвестиции.