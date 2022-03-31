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Комитет ОПЕК+ рекомендовал странам альянса увеличить добычу

Комитет ОПЕК+ рекомендовал странам альянса увеличить добычу Страны ОПЕК+ поддержали решение повысить добычу нефти в мае на 432 тыс. баррелей в сутки.
Энергетика
31 марта 2022 г. 16:25
Комитет ОПЕК+ рекомендовал странам альянса увеличить добычу

Страны ОПЕК+ поддержали решение повысить добычу нефти в мае на 432 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на информированные источники.

По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ также принято решение рекомендовать странам восстановить добычу нефти в мае на указанном уровне.

Министр энергетики Саудовской Аравии в прошлом году пояснял, что такое ускорение в мае 2022 года (в предыдущие месяцы добыча увеличивалась по 400 тыс. баррелей в сутки) связано с корректировкой базы отсчета и целью альянса выйти из ограничений по добыче к сентябрю.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал производство на 400 тыс. баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 млн баррелей в сутки, на апрель — 2,16 млн.

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Версия на английском языке OPEC+ recommends alliance members increase production
Версия на азербайджанском языке "OPEC+" ölkələri neft hasilatını daha çox artıracaq

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