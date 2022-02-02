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Комитет ОПЕК+ рекомендовал продолжить увеличение добычи в марте

Комитет ОПЕК+ рекомендовал продолжить увеличение добычи в марте Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу продолжить увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.
Энергетика
2 февраля 2022 г. 16:59
Комитет ОПЕК+ рекомендовал продолжить увеличение добычи в марте

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу продолжить увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили источники в одной из делегаций.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На февраль они составляют 3,32 млн баррелей в сутки.

16.29

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по вопросу о параметрах добычи нефти альянсом на март началось в формате видеоконференции.

Как передает Report, по итогам обсуждения должна быть выработана рекомендация в отношении будущего сделки на фоне усиливающегося дефицита предложения на рынке нефти. Затем ее обсудит весь альянс на общем заседании.

Однако никаких сюрпризов от ОПЕК+ не ожидается. Участники рынка полагают, что альянс утвердит решение продолжить в марте увеличивать добычу согласно текущему плану — на 400 тыс. баррелей в сутки. При этом фактически ОПЕК+ наращивает производство меньше, так как ряд стран испытывают с этим сложности из-за недоинвестирования в отрасль в последние годы.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению добычи. На февраль оно составляет 3,32 млн баррелей в сутки.

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Версия на английском языке OPEC+ Ministerial Monitoring Committee starts discussions

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