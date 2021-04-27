О нас
Report Georgia
Аудио новости

Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущие условия сделки до июля

Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущие условия сделки до июля Альянсу рекомендовано сохранить на май-июнь текущие условия сделки об ограничении добычи нефти
Энергетика
27 апреля 2021 г. 17:46
Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущие условия сделки до июля

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Рекомендация — придерживаться текущих условий сделки", — сказал собеседник агентства об итогах прошедшего заседания.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления ситуации ограничения корректировались, и на этот апрель они составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане впервые подготовлен законопроект О частном исполнении
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект "О частном исполнении"
27 апреля 2021 г. 14:45
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
27 апреля 2021 г. 11:37
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
27 апреля 2021 г. 11:14
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi