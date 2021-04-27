Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущие условия сделки до июля

Альянсу рекомендовано сохранить на май-июнь текущие условия сделки об ограничении добычи нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Рекомендация — придерживаться текущих условий сделки", — сказал собеседник агентства об итогах прошедшего заседания.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления ситуации ограничения корректировались, и на этот апрель они составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.