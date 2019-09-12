Комитет ОПЕК+ обсуждал возможность снятия санкций с Ирана и насыщение рынка его нефтью

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсуждал возможность снятия США санкций с Ирана и насыщение рынка нефтью из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Мы обсуждаем все новости, которые связаны с рынком, и эту новость - говорили о ней. Мы не знаем, какие там будут решения", - сказал он.

В интервью телеканалу "Россия-24" Новак выразил мнение, что сокращение Ираном добычи нефти на 1,5 млн баррелей за последний год оказывает негативное влияние на экономику страны. "У нас очень хорошие отношения с Ираном. И мы, конечно, считаем, что Иран имеет право для того, чтобы восстановить свою добычу относительно того (уровня), который был до введения санкций", - добавил он.

Весной 2018 года США в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки и ввели санкции против иранского нефтяного экспорта. Через год, в мае 2019 года, добыча нефти в Иране оказалась на минимальном в 1980-х годов уровне, а экспорт составил 810 тысяч баррелей в сутки, хотя годом ранее страна экспортировала 2,6 млн баррелей ежесуточно.