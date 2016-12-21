Комиссия Зарубежной стипендиальной программы SOCAR провела очередное заседание

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ / Состоялось очередное заседание Комиссии Зарубежной стипендиальной программы Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на заседании были заслушаны доклады четырех выпускников, окончивших степень магистра в ведущих университетах мира по специальностям в сфере нефтяной промышленности, механики, инженерной геологии и энергетики в рамках стипендиальной программы SOCAR. Кроме того, обсуждены специальности, которые планируется финансировать в 2017/2018 учебном году, и вопрос определения квот по данным специальностям.

Выступившие перед членами комиссии выпускники дали подробную информацию о специальностях и высших учебных заведениях, в которых они обучались за рубежом. После слушания докладов и обсуждений членов комиссии, выпускникам были предложены рабочие места в соответствии с их квалификацией.

Отметим, что в настоящее время 27 студентов продолжают обучение в престижных мировых университетах в рамках Зарубежной стипендиальной программы SOCAR. Обучение за рубежом завершили 209 человек, все они обеспечены работой в SOCAR.