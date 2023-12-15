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Комиссия по использованию ВИЭ провела очередное заседание

Комиссия по использованию ВИЭ провела очередное заседание В Баку прошло очередное заседание комиссии по использованию возобновляемых источников энергии.
Энергетика
15 декабря 2023 г. 10:28
Комиссия по использованию ВИЭ провела очередное заседание

В Баку прошло очередное заседание комиссии по использованию возобновляемых источников энергии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Председатель комиссии, министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил с докладом и подчеркнул стратегическую роль возобновляемых источников энергии в дальнейшем укреплении энергетической безопасности страны, а также увеличении экспортного потенциала. Он также озвучил задачи, стоящие перед комиссией в предстоящий период.

Комиссия была создана в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 декабря 2019 года "О дополнительных мерах, связанных с реализацией проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

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Версия на английском языке ФотоCommission on use of renewables holds regular meeting in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə üzrə Komissiyanın iclası olub

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