Комиссия по использованию ВИЭ провела очередное заседание

В Баку прошло очередное заседание комиссии по использованию возобновляемых источников энергии.

В Баку прошло очередное заседание комиссии по использованию возобновляемых источников энергии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Председатель комиссии, министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил с докладом и подчеркнул стратегическую роль возобновляемых источников энергии в дальнейшем укреплении энергетической безопасности страны, а также увеличении экспортного потенциала. Он также озвучил задачи, стоящие перед комиссией в предстоящий период.

Комиссия была создана в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 декабря 2019 года "О дополнительных мерах, связанных с реализацией проектов в области использования возобновляемых источников энергии".