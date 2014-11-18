Комиссар ЕС по энергетике считает приоритетным строительство Южного газового коридора

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Строительство Южного газового коридора, по которому газ из Азербайджана будет доставляться в Европу, партнерство с Норвегией и содействие созданию средиземноморского газового хаба, включая сотрудничество с Алжиром, являются наиболее приоритетными проектами для Евросоюза. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам климатических изменений и энергетики Мигель Ариас Каньете, выступая на конференции по вопросам энергетической политики Евросоюза в Брюсселе.

В своей речи А. Каньете также отметил, что уязвимость Евросоюза в плане поставок энергоносителей стала очевидна в результате кризиса на Украине.

"Ситуация на Украине продемонстрировала нашу уязвимость и необходимость улучшить безопасность поставок (энергоносителей)", - заявил он.

По словам Каньете, из стран ЕС в случае прерывания энергопоставок наиболее уязвимы прибалтийские республики и восточноевропейские государства. В этой связи Каньете подчеркнул важность обеспечения диверсификация источников и маршрутов поставок энергоресурсов в ЕС и необходимость "говорить одним голосом при проведении дипломатии ЕС в области энергетики".