Комиссар ЕС назвала бакинскую встречу возможностью подтвердить энергетическое партнерство

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон поделилась в своем Twitter-аккаунте о Восьмом консультативном совете Южного газового коридора, который состоится завтра в Баку.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон поделилась в своем Twitter-аккаунте о Восьмом консультативном совете Южного газового коридора, который состоится завтра в Баку.

Как передает Report, комиссар отметила, что проведет двусторонние встречи с министрами: "У меня также будет несколько двусторонних встреч с министрами".

"Это своевременная возможность подтвердить стратегическое энергетическое партнерство между Европейским союзом и Азербайджаном", - написала она.

Комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархельи сегодня прибыли в Баку для участия в 8-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Симсон будет сопредседателем заседания Консультативного совета с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Они также проведут двусторонние встречи и проведут пресс-конференцию.

Комиссар также встретится с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.