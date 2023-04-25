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Комиссар ЕС: Азербайджан является проверенным партнером для Европы

Комиссар ЕС: Азербайджан является проверенным партнером для Европы Азербайджан является проверенным и надежным партнером Европы.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 13:20
Комиссар ЕС: Азербайджан является проверенным партнером для Европы

Азербайджан является проверенным и надежным партнером Европы.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила в видеообращении в рамках подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

По ее словам, подписанный сегодня в столице Болгарии меморандум посодействует укреплению энергобезопасности Европы.

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Версия на английском языке EU commissioner: Azerbaijan - proven partner for Europe
Версия на азербайджанском языке Aİ komissarı: “Azərbaycan Avropanın sınaqdan çıxmış tərəfdaşdır”

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