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Коллектив SOCAR почтил память великого лидера Гейдара Алиева

Коллектив SOCAR почтил память великого лидера Гейдара Алиева Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив SOCAR посетили могилу создателя современного независимого Азербайджанского государства, автора нашей новой энергетической стратегии, об
Энергетика
12 декабря 2023 г. 18:19
Коллектив SOCAR почтил память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив SOCAR посетили могилу создателя современного независимого Азербайджанского государства, автора нашей новой энергетической стратегии, общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения по случаю 20-й годовщины со дня его смерти, почтили светлую память великого лидера, возложив венок и цветы к его могиле.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Сотрудники SOCAR также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы к ее могиле.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın kollektivi Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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