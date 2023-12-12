Коллектив SOCAR почтил память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив SOCAR посетили могилу создателя современного независимого Азербайджанского государства, автора нашей новой энергетической стратегии, об

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив SOCAR посетили могилу создателя современного независимого Азербайджанского государства, автора нашей новой энергетической стратегии, общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения по случаю 20-й годовщины со дня его смерти, почтили светлую память великого лидера, возложив венок и цветы к его могиле.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Сотрудники SOCAR также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы к ее могиле.