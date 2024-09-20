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Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов 20 сентября по случаю Дня нефтяника президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив компании посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов.
Энергетика
20 сентября 2024 г. 16:59
Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

20 сентября по случаю Дня нефтяника президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив компании посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, коллектив компании почтил память основателя современного независимого Азербайджанского государства, автора новой энергетической стратегии страны общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сотрудники SOCAR также побывали в Аллее шехидов, где почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, и возложили венок к монументу "Вечный огонь".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın kollektivi Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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