О нас

Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов По случаю Дня нефтяника - 20 сентября президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив SOCAR посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.
Энергетика
21 сентября 2023 г. 13:18
Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

По случаю Дня нефтяника - 20 сентября президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив SOCAR посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, коллектив компании почтил память основателя современного независимого Азербайджанского государства, автора новой энергетической стратегии страны общенационального лидера Гейдара Алиева.

На Аллее шехидов коллектив SOCAR почтил память всех шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSOCAR staff visit Alley of Honor and Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın kollektivi Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Другие новости из категории

Норвегия сократила добычу газа в августе на 10%, хуже прогноза
Норвегия сократила добычу газа в августе на 10%, хуже прогноза
21 сентября 2023 г. 13:59
Нефть марки Brent подешевела до 92,86 долларов за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 92,86 долларов за баррель
21 сентября 2023 г. 10:01
В некоторых районах Азербайджана приостановлена подача газа
В некоторых районах Азербайджана приостановлена подача газа
21 сентября 2023 г. 09:46
Цена азербайджанской нефти упала до 101 доллара
Цена азербайджанской нефти упала до 101 доллара
21 сентября 2023 г. 09:14
Президент SOCAR обсудил с главой BP сотрудничество по энергетическим проектам
ФотоПрезидент SOCAR обсудил с главой BP сотрудничество по энергетическим проектам
21 сентября 2023 г. 00:10
Запасы нефти в США снизились на 2,14 млн баррелей за неделю
Запасы нефти в США снизились на 2,14 млн баррелей за неделю
20 сентября 2023 г. 19:15
BP и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение
ФотоBP и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение
20 сентября 2023 г. 18:15
При Минэнерго формируется Общественный совет
При Минэнерго формируется Общественный совет
20 сентября 2023 г. 14:51
Азербайджан подписал Меморандумы о взаимопонимании с сингапурской компанией 
Фото Азербайджан подписал Меморандумы о взаимопонимании с сингапурской компанией 
20 сентября 2023 г. 13:39
Мировые цены на нефть незначительно снизились
Мировые цены на нефть незначительно снизились
20 сентября 2023 г. 10:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi