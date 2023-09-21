Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

По случаю Дня нефтяника - 20 сентября президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив SOCAR посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

По случаю Дня нефтяника - 20 сентября президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив SOCAR посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, коллектив компании почтил память основателя современного независимого Азербайджанского государства, автора новой энергетической стратегии страны общенационального лидера Гейдара Алиева.

На Аллее шехидов коллектив SOCAR почтил память всех шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.