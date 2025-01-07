Колл-центр Минэнерго принял более 6400 звонков в 2024 году

В 2024 году в колл-центр и на "горячую линию" Министерства энергетики Азербайджана поступило 6 410 звонков.

В 2024 году в колл-центр и на "горячую линию" Министерства энергетики Азербайджана поступило 6 410 звонков.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Из общего числа обращений 5 425 касались электро- и теплоснабжения, а также поставок природного газа.

В министерстве отметили, что все обращения были оперативно обработаны. Звонки, требующие расследования, направлялись в подразделения или подведомственные учреждения, а заявители были уведомлены о результатах.

Для удобства граждан продолжают функционировать колл-центр "974" и "горячая линия" (012) 598-16-55.