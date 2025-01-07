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Колл-центр Минэнерго принял более 6400 звонков в 2024 году

Колл-центр Минэнерго принял более 6400 звонков в 2024 году В 2024 году в колл-центр и на "горячую линию" Министерства энергетики Азербайджана поступило 6 410 звонков.
Энергетика
7 января 2025 г. 12:01
Колл-центр Минэнерго принял более 6400 звонков в 2024 году

В 2024 году в колл-центр и на "горячую линию" Министерства энергетики Азербайджана поступило 6 410 звонков.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Из общего числа обращений 5 425 касались электро- и теплоснабжения, а также поставок природного газа.

В министерстве отметили, что все обращения были оперативно обработаны. Звонки, требующие расследования, направлялись в подразделения или подведомственные учреждения, а заявители были уведомлены о результатах.

Для удобства граждан продолжают функционировать колл-центр "974" и "горячая линия" (012) 598-16-55.

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Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyinin “Çağrı Mərkəzi” ötən il 6 400-dən çox zəng qəbul edib

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